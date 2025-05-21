أن أم سي للرعاية الصحية تفتتح أول عيادة أطفال متخصصة في مرسى دبي

في خطوة نوعية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الموجهة للعائلات في دبي، افتتحت أن أم سي للرعاية الصحية رسميًا عيادة أن أم سي للأطفال في مرسى دبي، كأول منشأة طبية متخصصة بالكامل في طب الأطفال، وذلك على ممشى المارينا.

حضر حفل الافتتاح، الذي أُقيم يوم الجمعة 16 مايو، عدد من كبار المسؤولين وممثلي هيئة الصحة بدبي، وإعمار، وأن أم سي للرعاية الصحية. واختتمت الفعالية بجولة تعريفية داخل العيادة، لاستعراض تصميمها المُخصص الذي يلبي الاحتياجات الطبية والنفسية المتنوعة للأطفال وعائلاتهم.

وتُعد هذه العيادة المتطورة الأولى من نوعها ضمن شبكة أن أم سي للرعاية الصحية، والمخصصة بالكامل لطب الأطفال، وواحدة من أوائل المنشآت المتخصصة في دبي. وتقدم العيادة مجموعة متكاملة من خدمات طب الأطفال متعددة التخصصات تحت سقف واحد، تشمل: طب الأطفال العام، الغدد الصماء، الحساسية والمناعة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تقويم العظام، بالإضافة إلى خدمات علاج النطق واللغة التي تشهد طلبًا متزايدًا. ومن خلال جمع هذا الطيف الواسع من التخصصات الفرعية في موقع واحد، تضمن أن أم سي توفير التشخيص المبكر، والتدخل العلاجي السريع، والرعاية المستمرة بما يتناسب مع احتياجات الأطفال من جميع الأعمار.

كما تنفرد عيادة أن أم سي للأطفال في مرسى دبي بتصميمها الذي تم تطويره خصيصًا ليناسب متطلبات المرضى الصغار. حيث تم تجهيز العيادة بأثاث يتناسب مع الأطفال، وديكورات مرحة مدروسة، ومساحات استقبال دافئة ومرحبة، لتوفير بيئة آمنة ومريحة تُسهم في تقليل التوتر وبناء الثقة لدى الأطفال وأسرهم.

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ أن أم سي للرعاية الصحية: توفر هذه العيادة الجديدة مجموعة شاملة من خدمات طب الأطفال، ما يتيح للعائلات الحصول على رعاية عالية الجودة لأطفالهم بسهولة وسرعة. ونحن فخورون بإطلاق هذا المرفق المخصص للأطفال في حي حيوي يركز على العائلات. وهي الأولى ضمن أربع عيادات نعتزم افتتاحها في دبي والإمارات الشمالية هذا العام، تجسيدًا لرسالتنا في تقديم رعاية أكثر تخصيصًا لكافة أفراد المجتمع".

وتقع العيادة في موقع استراتيجي في قلب ممشى المارينا، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لسكان مرسى دبي، وأبراج بحيرات جميرا،والميادين، والينابيع، ومدينة دبي للإعلام، والمناطق المجاورة. وتعمل العيادة طوال أيام الأسبوع لتلبية جداول العائلات العصرية والآباء العاملين، مما يجعلها إضافة حيوية لمشهد الرعاية الصحية المتطور في دبي.

ويُعد افتتاح عيادة أن أم سي للأطفال في مرسى دبي محطة بارزة في مسيرة المجموعة، ومنارة للرعاية الطبية المتخصصة والمتاحة في واحدة من أكثر المجتمعات السكنية حيوية في دبي. كما يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة المتواصل بتحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار المرتكز على المريض، والاندماج المجتمعي، والتميّز السريري. وتواصل أن أم سي، باعتبارها إحدى أكبر وأوثق مزودي الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة، توسيع خدماتها مع التركيز على الشمولية وسهولة الوصول وجودة الحياة في جميع مراحلها.

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