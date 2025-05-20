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"أوقاف دبي" و"دبي الخيرية" تدشنان وقفاً خيرياً لدعم الأسر المتعففة

"أوقاف دبي" و"دبي الخيرية" تدشنان وقفاً خيرياً لدعم الأسر المتعففة
20 مايو 2025 16:33

دشنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي وجمعية دبي الخيرية وقفا خيريا لدعم الأسر المتعففة وذلك في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين عبر إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي وتدعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.ويتكون المشروع الوقفي الجديد من أربع فيلات اقيمت في منطقة جميرا الأولى بتكلفة اجمالية بلغت 9 ملايين درهم حيث بلغت تكلفة البناء 5 ملايين درهم وقيمة الأرض 4 ملايين درهم بعوائد سنوية متوقعة نحو 10 بالمئة من قيمة المشروع وتم تنفيذه في إطار جهود "أوقاف دبي" و"دبي الخيرية" لتعزيز العمل الخيري والتنمية المستدامة في الإمارة.وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وادارة أموال القصر بدبي خلال افتتاح الوقف أنه تم تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسسة والجمعية نصت على قيام "أوقاف دبي" بإنشاء الفيلات السكنية على أرض مسجلة باسم "وقف الشيخ عبيد بن جمعة آل مكتوم" وتتولى المؤسسة مهام إدارة الوقف واستثماره وفي المقابل تحملت جمعية دبي الخيرية تكاليف الإنشاء حيث استغرق تنفيذ المشروع 14 شهرا".وأضاف المطوع أن هذا الوقف يعد نموذجا عمليا للتكامل بين المؤسسات الوقفية والخيرية إذ سيتم استثمار عوائد تأجير الفلل السكنية لدعم الاسر المتعففة ودعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والصحية التي تنفذها دبي الخيرية.وأشار إلى أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمحفظة الأوقاف التنموية التي تديرها المؤسسة ويمثل ثمرة شراكة ناجحة مع جمعية دبي الخيرية كما تلتزم بتشييد مشروعات وقفية حديثة ومستدامة تعزز من قدرة الجهات الخيرية على مواصلة عطائها وتدعم الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في الريادة بالعمل الإنساني.من جهته أعرب أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن اعتزازه بهذا التعاون مع "أوقاف دبي" الذي أثمر عن مشروع خيري سكني يعود ريعه لتوفير حياة كريمة للأسر المتعففة ودعم المستفيدين من برامجنا المختلفة".وأشار إلى أن الجمعية تحرص على أن تكون مساهماتها الوقفية ذات أثر طويل الأمد تخدم المجتمع وتحقق الاستدامة المالية لمبادراتنا الخيرية".وأفاد السويدي بأن هذا المشروع المشترك يجسد التوجه الجديد نحو تنمية الأوقاف ذات الجدوى الاقتصادية العالية ودعم العمل الخيري المؤسسي المستدام بما يرسخ دور إمارة دبي كمركز إقليمي رائد في الابتكار بالقطاع الإنساني".

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المصدر: وام
دبي الخيرية
أوقاف دبي
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