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الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا

الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا
20 مايو 2025 18:56

نفذ الحرس الوطني، متمثلاً في المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود، وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، مهمة إخلاء لثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية تعرّضوا للإرهاق أثناء ممارستهم رياضة المشي في جبال حتا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ودعا الحرس الوطني مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، والاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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