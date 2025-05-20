حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع

ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماع مجلس الدفاع، حيث أكد سموّه أهمية تعزيز العمل الجماعي وتكثيف التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشاملة للدولة.

وأشاد سموّه بالدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أهمية تطوير الكفاءات الوطنية، والاستثمار في العنصر البشري، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الاستراتيجية الدفاعية وتطوير القدرات في مختلف قطاعات الوزارة، بما يواكب المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشكر والتقدير لجميع العاملين في الوزارة، مؤكداً التزام القيادة بتوفير كل ما يلزم لدعم وتطوير المؤسسة العسكرية وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.



كلية الدفاع الوطني

إلى ذلك، قام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة إلى مقر كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقبال سموّه العميد الركن سعيد حسن اليماحي قائد الكلية، وعدد من كبار القادة والضباط.

واستمع سموّه خلال الزيارة إلى إيجازٍ عن كلية الدفاع الوطني وبرنامج دورتها الأكاديمي الذي تقدمه للدارسين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية، كما استمع سموّه إلى شرحٍ حول منهاج دورة الدفاع الوطني الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية الوطنية.

وقد التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة بالدارسين من دورة الدفاع الوطني الثانية عشر 2024-2025، حيث تبادل سموّه معهم الحديث حول تجربتهم الأكاديمية خلال هذه الدورة، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للمتميزين في ميادين العمل الوطني كافة.

وأثنى سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدور الحيوي الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، مؤكداً سموّه أنها صرح علمي واستراتيجي رائد يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية التي تتمتع بالفكر الاستراتيجي العميق والقادرة على التخطيط وصياغة القرارات الاستراتيجية التي تستند إلى العلم والمعرفة بما يحفظ مكتسبات الوطن ومقدراته، ويسهم في استشراف متطلبات الريادة في المستقبل والاستفادة مما يحمله من فرص ومواجهة ما قد يجلبه من تحديات.

وأعرب سموّه عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني في تطوير الفكر الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الوطنية، إلى جانب تعزيزها لسبل التعاون بين المؤسسة العسكرية المتمثلة في وزارة الدفاع والجهات المدنية الوطنية في الدولة.

حضر الزيارة، برفقة سموّه، معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على متابعة تطور مؤسسات التعليم العسكري الاستراتيجي في الدولة، وتعزيز التواصل بين القيادات العليا والكوادر الوطنية التي تشكل دعامة المستقبل.