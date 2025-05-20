سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مشاركته في "سيملس الشرق الأوسط 2025"، حيث ناقشنا سبل تفعيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي انطلقت من أبوظبي برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"».

وأضاف سموه: « وأكدنا خلال اللقاء على أهمية تعزيز التكامل التقني والمعرفي في العالم العربي، ودور الاقتصاد الرقمي في بناء نموذجٍ تنمويٍ عربي مستدام، يواكب تحوّلات العصر، ويُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لمنطقتنا».