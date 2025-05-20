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علوم الدار

تفعيل تقاطعات بإشارات ضوئية في مدينة الرياض

رسم توضيحي لتفعيل تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية (من المصدر)
21 مايو 2025 01:26

هالة الخياط (أبوظبي)

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«بلدية أبوظبي» تفعّل مرافقها المجتمعية بأنشطة متنوعة

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، افتتاح طرق عدة مع تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في عدد من الشوارع في مدينة الرياض؛ تعزيزاً لانسيابية الحركة والسلامة المرورية على الطرق.
وأوضح «أبوظبي للتنقل»، أن شهر مايو الجاري شهد تفعيل إشارة ضوئية جديدة على شارع النزاهة وعلى شارع الرياض، وعلى شارع السيح.
ويهدف «أبوظبي للتنقل»، من تنفيذه للتقاطعات بالإشارات الضوئية، إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند التقاطع، وتعزيز السلامة المرورية للمركبات والمشاة وراكبي الدرّاجات.
وتضم مدينة الرياض، التي تمتد على 8 آلاف هكتار، مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، وتضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية، من بينها المتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية. 
وتمتاز المدينة، بموقعها الاستراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسة المؤدية من وإلى أبوظبي، والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع «مدينة الرياض» على بُعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسة في العاصمة، وتشهد كثافة سكانية، جعلت من الضروري الاهتمام بالتقاطعات المرورية لتحقيق السلامة لقطاني المدينة وزوارها. 
وأكد «أبوظبي للتنقل»، استمراريته في تعزيز البنية التحتية في المدينة، وتحسين جودة الخدمات على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزّز من عوامل السلامة المرورية على الطرق.
تقليل الازدحامات
تسهم مشاريع البنية التحتية في تحقيق رؤية «أبوظبي للتنقل»، في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة، مستدامة، تلبي تطلعات المتعاملين.

الرياض
السلامة المرورية
أبوظبي للتنقل
النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
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