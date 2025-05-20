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علوم الدار

«شؤون التعليم الخاص» بعجمان يعزز التحول الرقمي في المدارس الخاصة

«شؤون التعليم الخاص» بعجمان يعزز التحول الرقمي في المدارس الخاصة
21 مايو 2025 01:27

عجمان (وام)

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اختتم مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، أمس، سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة حول آلية استخدام «نظام الخدمات» الرقمي التابع للمكتب، والتي تم تنظيمها في فندق عجمان سراي، بمشاركة ممثلين عن 47 مدرسة خاصة من مختلف أنحاء الإمارة.
وجاء تنظيم الورش ضمن جهود المكتب لتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتقني في المدارس الخاصة في الإمارة، وتيسير تقديم الخدمات لأولياء الأمور، من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير قناة تواصل فعّالة ومباشرة بين المدارس والمكتب.
وامتدت ورش العمل على مدى ستة أيام تدريبية مكثّفة، تضمنت شرحاً تفصيلياً لمكونات النظام وآليات استخدامه، مع التركيز على أبرز الخدمات التي يقدمها.

التعليم
التعليم الخاص
التحول الرقمي
عجمان
المدارس الخاصة
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