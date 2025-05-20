«شرطة أبوظبي» تعزّز ثقافة التطوع الشرطي في المدارس الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي جهودها في نشر ثقافة التطوع الشرطي بين طلبة المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، ونظمت 10 فرص تطوعية داخل الحرم المدرسي، لتعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ القيم الوطنية ضمن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات المدرسية بأبوظبي.

وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات، التي تدعم أهداف عام المجتمع 2025 مشيراً إلى تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية شملت عدداً من مدارس البنين والبنات، وتم خلالها عقد ورش تعريفية توعوية للطلاب بهدف غرس قيم المواطنة الإيجابية وتنمية روح المسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال الناشئة.

ولفت إلى اهتمام «شرطة أبوظبي» بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى مختلف الفئات العمرية، حيث تركز منظومة «كلنا شرطة»، ضمن أولوياتها على الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.