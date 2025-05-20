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علوم الدار

شراكة بحثية بين «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«البولتيكنيك» الفرنسية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 مايو 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي توقيع اتفاقية بحثية مشتركة مع المدرسة الفرنسية متعددة التخصصات «البولتيكنيك»؛ بهدف دعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون رئيسيون من كلا الجانبين، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق التعاون البحثي العالمي، وتركز هذه المبادرة على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، إلى جانب استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية. ويسرنا توسيع علاقتنا مع (البولتيكنيك) الفرنسية دعماً لهذه الجهود». 
وأضاف: «تمثل الاتفاقية الموسعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي؛ بهدف دفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من الإمارات وفرنسا». وكانت الجامعة قد وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «البولتيكنيك»، لتعزيز التعاون المشترك في مبادرات التعليم والبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. 

التعليم
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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