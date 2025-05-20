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علوم الدار

«مؤسسة حمدان» تسلّط الضوء على مبادراتها التربوية في ملتقى «بوابة المستقبل الجامعي»

جانب من الملتقى (من المصدر)
21 مايو 2025 01:27

دبي(الاتحاد)

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شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في ملتقى «بوابة المستقبل الجامعي»، الذي نظمه مجمع زايد التعليمي في البرشاء - دبي، وذلك ضمن فعاليات دورته الأولى للعام الدراسي 2024/2025، في إطار مبادرات «عام المجتمع».
وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: «تأتي مشاركة المؤسسة في هذا الحدث انطلاقًا من التزامها المستمر بدعم مسارات التميز التربوي وتعزيز ثقافة التميز لدى الطلبة. وقد حرصنا على إبراز بعض المبادرات التعليمية التي تنفذها المؤسسة بهدف الإسهام في تطوير البيئة التعليمية ومواكبة تطلعات الجيل القادم. كما نؤمن بأن الارتقاء بجودة التعليم يبدأ بتوفير مساحات للحوار بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، وتسعى مؤسسة حمدان إلى أن تظل شريكًا رئيسيًا في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التعلم المستدام وتعزيز بيئات التعليم المحفّزة للتميز».
وهدفت المؤسسة الى تسليط الضوء على أنشطتها في مجال التميز التربوي، والتعريف بمبادراتها وبرامجها الرامية إلى دعم البيئة التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي. وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود المؤسسة لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بالتعليم، وتعزيز القيم التربوية في المجتمع.
واستهدف الملتقى طلاب الصف الثاني عشر، وجمع في قاعة المحاضرات بمقر المجمع ممثلين عن عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل مع الطلبة، وتوفير مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى حول الخيارات الجامعية والتخصصات المستقبلية.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المؤسسات التربوية والأكاديمية، وشكّلت منصة للحوار وتبادل الخبرات من خلال جلسات تفاعلية، استعرض خلالها المشاركون مبادراتهم التعليمية، وناقشوا سبل التعاون المستقبلي لتطوير مسارات التعليم العالي.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
مجمع زايد التعليمي
دبي
البرشاء
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