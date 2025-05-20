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«نقل عجمان» تنظّم مبادرة للحجاج بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي

«نقل عجمان» تنظّم مبادرة للحجاج بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي
21 مايو 2025 01:27

عجمان (الاتحاد)

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نظّمت هيئة النقل بعجمان استقبالاً خاصاً للحجاج العابرين من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك في المحطة الرئيسية، بالتنسيق مع شركة بلاد الشام لنقل الركاب بالحافلات، استعداداً لانطلاقهم براً إلى الأراضي المقدسة. وجاء تنظيم الاستقبال بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي، حيث جرى توزيع المصاحف والتمر والمظلات على الحجاج، بمشاركة متطوعي «الهلال الأحمر» وموظفي «الهيئة» وأسرهم. وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل - عجمان، أن «الهيئة» تواصل دعم المبادرات الوطنية والإنسانية ضمن «عام المجتمع».

الهلال الأحمر الإماراتي
هيئة النقل
الحج
عجمان
السعودية
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