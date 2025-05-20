26 ألف مستفيد تستهدفهم حملة أضاحي «خيرية الفجيرة»

الفجيرة (وام)

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية، إطلاق حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، مستهدفة توزيع لحوم الأضاحي على داخل وخارج الدولة. وقال يوسف المرشودي، مدير الجمعية، إن الحملة تتضمن أيضاً توزيع كسوة العيد وسلة الفواكه، موضحاً أن قيمة الأضحية تبلغ 600 درهم داخل الدولة، و350 درهماً خارجها، بينما تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفاكهة 100 درهم.

وأضاف أن الجمعية ستقوم، بالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، بذبح الأضاحي، ونقل وتوزيع لحومها إلى مناطق الإمارة كافة. وأشار إلى أن الجمعية باشرت استقبال دعم المتبرعين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصاتها ومنافذها، والتي تتضمن الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية، والرسائل النصية القصيرة ورقم الهاتف المجاني 8008844، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى وجود مندوبيها في أكثر من 23 موقعاً في مناطق الفجيرة المختلفة، إضافة إلى تحديد عدد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي في الإمارة هي الفجيرة، ومسافي، ومربح، ودبا، والبدية.