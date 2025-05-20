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علوم الدار

برنامج توعية لتأهيل موظفات حكومة دبي للحج

مبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
21 مايو 2025 01:27

دبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج توعوية متكاملاً يستهدف تأهيل موظفات حملات الحج، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الحج لعام 1446هـ/ 2025م، وحرصها على تعزيز الجاهزية المعرفية والتنظيمية للكوادر النسائية المشاركة لحجاج موظفي حكومة دبي للعام 2025. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركات من أداء أدوارهن بفعالية واقتدار، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في خدمة ضيوف الرحمن.
ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 28 مايو 2025، بواقع يومين أسبوعياً، الاثنين والأربعاء، في مركز الهدى التابع للدائرة، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، مع إتاحة خيار الحضور الافتراضي عبر منصة «تيمز»، إلى جانب الحضور المباشر، بما يراعي ظروف الموظفات، ويعزز من فرص الوصول والاستفادة.
من جانبه، أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري ورئيس حجاج موظفي حكومة دبي لعام 2025، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتأهيل الكوادر النسائية من خلال محتوى علمي وتطبيقي يسهم في تقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن.
ويتناول البرنامج جملة من المحاور التخصصية التي تغطي الجوانب الفقهية والإدارية ذات الصلة بالحج، ويقدّمه عدد من المفتيات والواعظات المؤهلات في مجالات الفتوى والإرشاد، حيث يركّز على الأحكام الشرعية الخاصة بالحج للمرأة، إضافة إلى شرح مفصل للمناسك، وآليات التنظيم والإدارة خلال فترة الحج، بما في ذلك إدارة الوقت والمهام والعبادات وفق الأولويات والمقتضيات.
وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من التفاعل والفهم، خصصت الدائرة وقتاً مفتوحاً للاستفسارات والنقاشات في ختام كل محاضرة، مع تسجيل كافة الجلسات وتوفيرها للمراجعة لاحقاً، حرصاً على تعميم الفائدة واستيعاب المحتوى بشكل متكامل.
محاضرة 
أعلنت الدائرة تنظيم محاضرة ختامية بتاريخ 30 مايو بعنوان «أثر الحج في تهذيب النفس»؛ بهدف تسليط الضوء على الأبعاد السلوكية والقيمية التي ترافق أداء الشعائر، وإبراز الحج فرصة للارتقاء الذاتي والانضباط السلوكي.

حكومة دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
الحج
دبي
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