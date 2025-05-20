قامات وقيادات فكرية في «قمة الإعلام العربي 2025»

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق قمة الإعلام العربي 2025 في 26 مايو الجاري، وتستمر على مدار 3 أيام متضمنة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

تستقطب «قمة الإعلام العربي 2025» جمعاً من كبار الشخصيات وأهم الرموز السياسية والقامات الفكرية والثقافية ورؤساء تحرير أهم الصحف في العالم العربي وأبرز الكُتّاب والقيادات والوجوه الإعلامية في الحدث الأكبر من نوعه عربياً. وتحظى القمة بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، كما تحظى القمة وخلال يومها الثالث بمشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث ستلقي سموها الكلمة الرئيسية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وتدور حول موضوع «دور الإعلام في عصر الخوارزميّات». ويشمل ثاني أيام «قمة الإعلام العربي» وفي جلسة رئيسية تتخلل فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، حواراً مهماً مع معالي أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية. ويشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في جلسة حوارية رئيسية يلقي خلالها الضوء على كيفية التوظيف الإيجابي والفعال لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد كوسيلة تخدم في دعم الرسالة السياسية والأهداف الاستراتيجية. وزراء الإعلام.

وأفردت القمة جلسة نقاشية رئيسية لوزراء الإعلام العرب ضمن أجندتها المكثفة لهذه الدورة، حيث يشارك في النقاش معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، ومعالي د. رمزان النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، ومعالي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، ومن دولة الإمارات معالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، لاستشراف مستقبل الإعلام الرسمي وآفاق تكامله مع الإعلام الخاص في بناء رسالة إعلامية عربية مؤثرة.

كما تستضيف القمة معالي د. غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، لإلقاء الضوء حول آفاق الاستقرار المنشود في المنطقة، وكيفية الوصول إليها، ودور الإعلام في دعم هذا الطموح المشروع. كذلك، يشارك في قمة الإعلام العربي 2025، نخبة من أهم الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، ومن أبرزهم الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، المعروف بأسلوبه المتميز في إدارة الحوار مع كبار الشخصيات حول العالم. فرصة نموذجية.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة: «تأتي استضافة قمة الإعلام العربي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات متسارعة على مختلف المستويات الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك التقنية، إذ يمثل هذا اللقاء السنوي فرصة نموذجية لاستعراض أبعاد تلك التطورات وعلاقاتها بالإعلام، ومدى تأثيره في توجيه دفتها والتعامل مع تداعياتها، بأسلوب يخدم المتلقّي ويعزز وعيه بمختلف أبعاد تلك الموضوعات والقضايا». وأوضحت قائلة: «القمة فرصة لحوار شامل يرسم خريطة واضحة لعلاقة الإعلام بقطاعات رئيسية تؤثر في حياة الإنسان العربي..».

ثلاث فعاليات

تهدف هذه الدورة من قمة الإعلام العربي، في ثلاثة أيام من النقاشات والحوارات الملهمة من خلال ثلاث فعاليات رئيسة إلى الوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي الراهن وعلاقته بالمجتمعات العربية تأثيراً وتأثراً، واستشراف متطلبات تعزيز الدور الإعلام في دعم الطموح العربي لمستقبل أفضل تنعم فيه شعوب المنطقة بمزيد من فرص الاستقرار والتقدم في ظل تنمية شاملة مستدامة. كما تشهد القمة تكريم المبدعين في المجال الإعلامي.

فرصة مثالية

يُذكر أن «قمة الإعلام العربي» قد استضافت على مدار دوراتها المتعاقبة من خلال «منتدى الإعلام العربي» كوكبة من كبار المسؤولين في العالم العربي من رؤساء مجالس الوزراء والوزراء، حيث مثل اللقاء فرصة مثالية للقاء بين هذه النخبة السياسية والفكرية والقائمين على العمل الإعلامي في عالمنا العربي.