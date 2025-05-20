«تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات «الإسكان المؤقت» وتحديث لائحته

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنيّة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن ترقية مريم ماجد سعيد الشامسي، مدير فرع الحمرية بدائرة الخدمات الاجتماعية، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينها مديراً للدائرة.

واعتمد المجلس توصيات تقرير نظام الإسكان المؤقت وتحديث لائحته التنظيمية، إحدى المبادرات الإسكانية الرائدة في إمارة الشارقة، التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم، إضافة إلى دعم استقرار الأسر وتوفير مسكن ملائم للحالات الطارئة.

واطلع المجلس على تفاصيل تقرير نظام الإسكان المؤقت، الذي تناول حالات الاستحقاق للدعم السكني المؤقت، واشتراطاته والجهات المساهمة والمتعاونة في تحقيق أهداف المبادرة، إضافة إلى أبرز الإحصائيات حول عدد الطلبات المستلمة والموزعة على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتكاليف المالية والتحديات والحلول المقترحة والتوصيات.

كما اطلّع المجلس على تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي.