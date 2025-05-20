الأربعاء 21 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصناعة» تطلق «برنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة»

«الصناعة» تطلق «برنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة»
21 مايو 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا بدعم القيادة الرشيدة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «برنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة»، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى ربط الشركات الناشئة في دولة الإمارات وحول العالم بأسواق جديدة، وحاضنات الأعمال، والمستثمرين المحتملين.  تم الكشف عن البرنامج خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 22 مايو الجاري. ويدعم البرنامج تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى تعزيز منظومة الشركات الناشئة عالمياً، وتشجيع التعاون الدولي من خلال برامج تبادل ثنائية وتفاعلية. وسيتم إطلاق المشروع التجريبي الأول، بالتعاون مع اليابان، في سبتمبر 2025، خلال معرض أوساكا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على أن ينتقل البرنامج ليشمل مجموعة جديدة من الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا لتوسيع حضورها العالمي. وفي أكتوبر المقبل تستقبل دولة الإمارات الشركات الناشئة اليابانية ضمن برنامج التبادل، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع حاضنات الأعمال الوطنية وشركاء المنظومة. 
ومن المنتظر أن تستفيد الشركات الناشئة المختارة للبرنامج من فرص تعزيز قدراتها، ومسارات إرشادية مخصصة، مع الانفتاح على قاعدة عملاء دولية حيوية، بالإضافة إلى التواصل مع مستثمرين عالميين وقادة قطاع الأعمال، ومن المتوقع أن تضم كل دورة ما بين 10 و12 شركة ناشئة. ومن خلال تعزيز الحضور العالمي وتأسيس شراكات طويلة الأمد، يجسد برنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، ومنصة انطلاق لأكثر الشركات الناشئة الواعدة في العالم.

اصنع في الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الصناعة
الإمارات
آخر الأخبار
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
الرياضة
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
اليوم 13:15
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
الرياضة
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
اليوم 13:14
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع من 2025 بنمو 30%
اقتصاد
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
اليوم 12:21
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اقتصاد
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اليوم 12:14
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
الأخبار العالمية
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©