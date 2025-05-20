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سرور بن محمد يزور فعاليات «اصنع في الإمارات»

سرور بن محمد خلال جولته في المعرض بحضور سلطان الجابر وحميد الظاهري (الصور من وام)
21 مايو 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
قام سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بزيارة، أمس، لمنصة «اصنع في الإمارات 2025»، الحدث الصناعي الاستراتيجي الذي يعد منصة عالمية فريدة لدعم الصناعات الوطنية، وفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها وابتكاراتها.

وتفقد سموه أجنحة «اصنع في الإمارات»، واطلع على أحدث الصناعات الوطنية خلال المعرض، الذي يحظى بدعم شامل من القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً للصناعة الوطنية، لما تمثله من حجر الأساس في تعزيز الثورة الصناعية الإماراتية، من خلال استقطاب العارضين المحليين والدوليين، وبناء جسور للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الوطنية ونظرائهم العالميين، بما يسهم في ضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتمكينهم من عقد الصفقات التي تدعم نموهم على المدى الطويل.
ويمثل «اصنع في الإمارات»، نقطة تحول كبيرة في مسيرة التنمية الصناعية الإماراتية، ويعد محركاً وداعماً رئيساً لتعزيز التنافسية الصناعية والتحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على تبني أفضل الممارسات، مدعوماً بالابتكار المعرفي العالمي.

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وجهة صناعية
يسهم «اصنع في الإمارات»، بدور محوري في تعزيز مكانة الإمارات وجهة صناعية جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال عرض الفرص الواعدة في القطاع الصناعي المحلي، وإبراز الابتكارات التي تدعم تحقيق الاستدامة والريادة التنافسية، فيما تقوم مجموعة «أدنيك» بتنظيم وإدارة هذا الحدث، مما يعكس القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.

اصنع في الإمارات
سرور بن محمد
الصناعة
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