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علوم الدار

شراكات استراتيجية للتوعية وتعزيز علاجات حساسية الأنف

خلال توقيع إحدى مذكرتي التفاهم (من المصدر)
21 مايو 2025 01:29

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

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أعلنت جمعية الإمارات للصيدلة وجمعية الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، عن إبرام شراكة للتوعية والوقاية من أمرض حساسية الأنف والارتقاء بعلاجات التهاب الأنف التحسّسي في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة «باير» العالمية. ووقع مسؤولو الجهات الثلاث، في جلسة إعلامية إقليمية للتوعية بأمراض الحساسية في دبي، مذكرة التفاهم؛ بهدف  تعزيز التوعية والاستثمار الدوائي في مجال حساسية الأنف، من خلال تكثيف البحث العلمي والتجارب السريرية، واستخدام العلاجات المبتكرة لإزالة احتقان الأنف، ودعم تطوير تخصص طب الانف، سواء في التشخيص أو العلاج. 
ويؤثر التهاب الأنف التحسّسي على نسبة كبيرة من سكان المنطقة، بما ينعكس سلباً على جودة حياة الأفراد اليومية ومستوى إنتاجيتهم وصحتهم النفسية والجسدية بشكل عام (بنسبة تصل إلى 45%)، وهو ما يستلزم توفير الحلول الفعّالة لهذه الحالة، ورفع الوعي العام بها من خلال التوعية والتثقيف.

الحساسية
الصيدلة
الإمارات
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