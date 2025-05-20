«أبوظبي للخلايا الجذعية» يعلن مشاركته في «إكسبو أوساكا 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) أمس، مشاركته الرسمية في إكسبو 2025 أوساكا، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإمارات، بحضور نائب السفير الياباني لدى دولة الإمارات ناكاغاوا شو، وذلك في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات كرائد عالمي في مجال الطب التجديدي.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «تمثل مشاركتنا في (إكسبو أوساكا) فرصة استثنائية لعرض ريادة الإمارات في مجال البحوث الطبية المتقدمة».

ومن جانبه، قال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «بدعم من قيادتنا الرشيدة، نسعى لبناء نظام صحي متقدم يقدم أملاً حقيقياً للمرضى محلياً وعالمياً».