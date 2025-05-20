«الظاهرة» تعقد شراكة استراتيجية مع «Getreide AG» بأوكرانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الظاهرة، التي تعتبر من كبريات الشركات الرائدة في قطاع الزراعة بدولة الإمارات، توقيع اتفاقية حصرية مع شركة Getreide AG في أوكرانيا، بهدف تأسيس عمليات توريد حبوب مباشرة من واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً في العالم.

وتمنح هذه الشراكة، شركة الظاهرة وصولاً مباشراً إلى السوق الزراعي الأوكراني، الذي يُعد من أبرز مصدّري القمح والذرة والشعير عالمياً.

وأوضح أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة العالمية، قائلاً: «شراكتنا الحصرية مع Getreide AG تتيح لنا التمركز في واحدة من أهم المناطق الزراعية عالمياً، ما يعزز من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء ويؤمن سلاسل إمداد مرنة ومستدامة».

وبموجب الاتفاق، ستقوم «الظاهرة» في المرحلة الأولى بتوريد ما بين 100 و150 ألف طن متري من الحبوب، مع خطط مستقبلية لرفع الكمية إلى أكثر من 500 ألف طن متري، ما يدعم تنوع مصادر التوريد لدى الشركة إلى جانب عملياتها القائمة في صربيا ورومانيا ومصر والولايات المتحدة. وتعزز هذه الخطوة مكانة «الظاهرة» كلاعب رئيسي في تجارة الحبوب عالمياً، وتمنحها مرونة أكبر للاستجابة لتقلبات العرض والطلب في الأسواق الدولية.