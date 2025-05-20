الأربعاء 21 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الظاهرة» تعقد شراكة استراتيجية مع «Getreide AG» بأوكرانيا

«الظاهرة» تعقد شراكة استراتيجية مع «Getreide AG» بأوكرانيا
21 مايو 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
الإمارات والبحرين تبحثان التعاون الثنائي في قطاع النقل والبنية التحتية

أعلنت شركة الظاهرة، التي تعتبر من كبريات الشركات الرائدة في قطاع الزراعة بدولة الإمارات، توقيع اتفاقية حصرية مع شركة Getreide AG في أوكرانيا، بهدف تأسيس عمليات توريد حبوب مباشرة من واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً في العالم.
وتمنح هذه الشراكة، شركة الظاهرة وصولاً مباشراً إلى السوق الزراعي الأوكراني، الذي يُعد من أبرز مصدّري القمح والذرة والشعير عالمياً. 
وأوضح أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة العالمية، قائلاً: «شراكتنا الحصرية مع Getreide AG تتيح لنا التمركز في واحدة من أهم المناطق الزراعية عالمياً، ما يعزز من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء ويؤمن سلاسل إمداد مرنة ومستدامة».
وبموجب الاتفاق، ستقوم «الظاهرة» في المرحلة الأولى بتوريد ما بين 100 و150 ألف طن متري من الحبوب، مع خطط مستقبلية لرفع الكمية إلى أكثر من 500 ألف طن متري، ما يدعم تنوع مصادر التوريد لدى الشركة إلى جانب عملياتها القائمة في صربيا ورومانيا ومصر والولايات المتحدة. وتعزز هذه الخطوة مكانة «الظاهرة» كلاعب رئيسي في تجارة الحبوب عالمياً، وتمنحها مرونة أكبر للاستجابة لتقلبات العرض والطلب في الأسواق الدولية.

شركة الظاهرة
الزراعة
الإمارات
آخر الأخبار
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
الرياضة
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
اليوم 13:15
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
الرياضة
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
اليوم 13:14
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع من 2025 بنمو 30%
اقتصاد
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
اليوم 12:21
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اقتصاد
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اليوم 12:14
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
الأخبار العالمية
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©