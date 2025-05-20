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الإمارات عضواً بالمجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

الإمارات عضواً بالمجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد
21 مايو 2025 01:31

أبوظبي (وام)

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فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وذلك خلال اجتماع المجلس الأول لعام 2025، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الإمارات على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة.
ويعد هذا الإنجاز تتويجاً للاستراتيجية المستدامة التي يتبعها الجهاز في بناء منظومة رقابية متقدمة، تتماشى مع أرقى المعايير الدولية في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي، ويعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المحوري، الذي تلعبه الدولة في دعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة، سواء على المستويين المحلي أو الدولي.
وأوضح جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان أصدره أمس أن هذه العضوية ستمنح الدولة منصة فاعلة للمساهمة في رسم السياسات الدولية وتبادل أفضل الممارسات، بما يُسهم في رفع مستويات الشفافية داخل المؤسسات الحكومية. يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة متصاعدة من النجاحات التي حققها الجهاز على الساحة الدولية في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد، فقد سبق أن تم انتخابه في سبتمبر 2024 لعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الإمارات
مكافحة الفساد
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