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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس المرحلة الانتقالية في مالي

شخبوط بن نهيان خلال لقائه إبراهيم تراوري بحضور الوفد المرافق (وام)
21 مايو 2025 01:30

باماكو وواغادوغو (وام) 

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استقبل فخامة العقيد عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية مالي، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة باماكو.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
‎ من جانبه، حمّل فخامة رئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية مالي معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.
كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية بوركينا فاسو، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة واغادوغو. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة الرئيس تراوري معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء، معرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقة المتجددة، والتعليم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى آفاق جديدة، بما يدعم التنمية والازدهار في البلدين والشعبين الصديقين.

عاصمي غويتا
مالي
باماكو
شخبوط بن نهيان
الإمارات
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