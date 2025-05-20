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شخبوط بن نهيان ورئيس «الوطنية السنغالية»: دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والمنطقة

شخبوط بن نهيان مستقبلاً رئيس الجمعية الوطنية في السنغال (وام)
21 مايو 2025 01:30

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معالي مالك نداي، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسُبُل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في التنمية والاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية والتنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.
وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أفريقيا
السنغال
شخبوط بن نهيان
الإمارات
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