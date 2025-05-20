محمد بن سعود يزور أبناء خلفان محمد زعيل الدهماني

رأس الخيمة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، المواطنين محمد وحمد وسالم وراشد أبناء خلفان محمد زعيل الدهماني، في منطقة النصلة برأس الخيمة، وذلك ضمن زيارة سموه للمناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة.

وتبادل سموه وأبناء خلفان محمد زعيل الدهماني الأحاديث الودية، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد رأس الخيمة على زيارته واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم. وأعربت أسرة خلفان الدهماني، عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه الزيارة الكريمة. رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.