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علوم الدار

عمّار بن حميد يصل إلى تشونغتشينغ الصينية

عمار النعيمي لدى وصوله إلى مقاطعة تشونغتشينغ.. وفي استقباله حسين الحمادي (وام)
21 مايو 2025 01:30

‎ تشونغتشينغ (وام)

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وصل سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى مقاطعة تشونغتشينغ في ‏جمهورية الصين الشعبية، في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ‏وتوسيع آفاق الشراكة بين إمارة عجمان ومقاطعة تشونغتشينغ.‏
‎وتتضمن الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي مختلف القطاعات والشركات في مقاطعة تشونغتشينغ، ‏إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية المقاطعة، تهدف إلى إقامة علاقات توأمة وتعاون في ‏مجالات استراتيجية تشمل الاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا.‏ ‎ويرافق سمو ولي عهد عجمان خلال الزيارة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ووفد يضم عدداً من كبار ‏المسؤولين ورجال الأعمال بالإمارة.‏ ‎‏ويشارك وفد حكومة عجمان في الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للزيارة، التي تستهدف تبادل الخبرات واستكشاف ‏فرص استثمارية مشتركة تعزز التنمية المستدامة.‏
‎وكان في استقبال سمو ولي عهد عجمان لدى وصوله، معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية ‏الصين الشعبية، وأعضاء السفارة، حيث رحّبوا بسموه والوفد المرافق، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في دعم العلاقات ‏المتنامية بين الإمارات والصين، وفتح مجالات تعاون جديدة على المستوى المحلي بين المدن والمناطق.‏
دور ريادي
‎ تعد مقاطعة تشونغتشينغ من أكبر المقاطعات الصينية من حيث عدد السكان، وتتميّز بدورها الريادي في قطاعات ‏الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ما يجعلها شريكاً مهماً في دفع جهود التعاون الاقتصادي بين الجانبين نحو آفاق ‏جديدة.‏

عمار النعيمي
تشونغتشينغ
الصين
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
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