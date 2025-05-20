حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان حمد راشد النعيمي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، عقب صلاة العشاء اليوم، في مسجد الشيخ زايد بعجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له حمد راشد النعيمي، المستشار في الديوان الأميري بعجمان، الذي وافته المنية اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

كما أدى الصلاة كبار المسؤولين ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، داعين الله عز وجل أن يتغــمد الفقيــد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة عجمان.