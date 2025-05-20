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سيف بن زايد يلتقي مسؤولاً صينياً على هامش سيملس الشرق الأوسط

سيف بن زايد يلتقي مسؤولاً صينياً على هامش سيملس الشرق الأوسط
21 مايو 2025 00:37

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة تشن جيه، نائب عمدة بلدية غوانزو وعضو اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك على هامش «سيملس الشرق الأوسط 2025».
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وجمهورية الصين، بهدف دعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتمثل انطلاقة نوعية نحو بناء منظومة عربية رقمية متكاملة، تستند إلى المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزّز الشراكات الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي المتقدّم، بما يعزّز حضور الاقتصاد الرقمي العربي في المشهد العالمي.
حضر اللقاء سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعدد من المسؤولين.

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