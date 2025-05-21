"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأربعاء.



وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 20.4 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.4 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 20.4°C in Damtha (Al Ain) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/nijr41SH0i — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 21, 2025