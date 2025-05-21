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محمد الشرقي يلتقي وزير الثقافة المصري

محمد الشرقي يلتقي وزير الثقافة المصري
21 مايو 2025 09:29

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في متحف دار الكتب والوثائق القوميّة المصري، معالي أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية حفظ التراث الإنساني بأشكاله كافة، وضرورة تناقله بين الأجيال، لافتاً إلى حرص إمارة الفجيرة على حفظ التراث الثقافي، ونشره عبر المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية النوعية.

وتبادل سموّه مع وزير الثقافة المصري، الحديث حول مختلف المواضيع في الشأن الثقافي، ومجالات التعاون بين إمارة الفجيرة ووزارة الثقافة المصرية، وآفاق التبادل الفني والثقافي التي تسهم في تطوير العمل الثقافي بين الجانبين.

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كما اطّلع سمو ولي عهد الفجيرة، على أقسام متحف دار الكتب والوثائق القومية، واستمع إلى شرحٍ من الدكتور أسامة طلعت عن تفاصيلها، وما تحتويه الدار من مُقتنيات نادرة ومخطوطات ووثائق تاريخية في مختلف العلوم والمعارف وفنون التراث الإنساني، تُجسد حقباً تاريخية متعاقبة.

وأشاد سموّه، بجهود وزارة الثقافة المصرية وإدارة المتحف الذي يمثّل صرحاً مهماً في حفظ التراث، وإتاحة الفرص للباحثين والمهتمين للاطلاع على هذه الكنوز التاريخية.

رافق سموه، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
مصر
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
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