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وزير العدل ونظيره الروسي يفتتحان منصة وزارة العدل في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني

وزير العدل ونظيره الروسي يفتتحان منصة وزارة العدل في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني
21 مايو 2025 09:36

دشن معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل، ضمن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي، المقام في مركز «إكسبو فوروم» بمدينة سانت بطرسبرغ تحت شعار: «القانون: دروس من الماضي لعالم المستقبل»، وذلك بحضور معالي قسطنطين تشويتشينكو وزير العدل الروسي.


ومن شأن المنصة أن تمكن الزوار والمهتمين من الاطلاع عن كثب على الخدمات الرقمية والمبادرات التشريعية والقضائية، من خلال منظومة سلسة، ومنهجيات تعكس تطور المنظومة العدلية في دولة الإمارات، ما يجعلها في طليعة التحول الرقمي في المنطقة ومستوى تطور الخدمات القضائية.

وأكد معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، أن هذه المنصة ثمرة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح التحول الرقمي، ووضعت لبناته الأساسية.

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واطلع الوفد الروسي على آليات تقديم هذه الخدمات، وأبرز الممارسات المطبقة في مجال العدالة الذكية.

وتضمنت المشاركة عروضاً تراثية إماراتية، من أهازيج شعبية ومظاهر ثقافية تعبّر عن هوية دولة الإمارات وتراثها الحضاري.

حضر حفل التدشين، معالي محمد بن حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الإنتربول، وحمد راشد الحبسي، نائب رئيس البعثة لدى روسيا الاتحادية، إلى جانب نخبة من القضاة والمحامين، والشخصيات القانونية.

المصدر: وام
وزارة العدل
الإمارات
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