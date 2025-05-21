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الإمارات والبحرين تبحثان التعاون الثنائي في قطاع النقل والبنية التحتية

الإمارات والبحرين تبحثان التعاون الثنائي في قطاع النقل والبنية التحتية
21 مايو 2025 11:11

بحث معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النقل والمواصلات، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في مجالات النقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، والتحول الرقمي، بجانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين أمس في مقر الوزارة بدبي، في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وحرص البلدين على ترسيخ التعاون والتكامل في مختلف مجالات النقل والبنية التحتية، بما يسهم في دعم منظومة التنقل الذكي والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما تم استعراض فرص التعاون في مجال الموانئ، ومناقشة آفاق الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز التنافسية الإقليمية ويواكب التحولات العالمية في قطاع النقل البحري. 
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن اللقاء مثّل فرصة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، وبناء نموذج شراكة قائم على تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تنفيذ مشاريع مشتركة تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما المشترك على بناء مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة في مجالات النقل والتشريعات والبنية التحتية.
من جانبه، أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تعمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تخدم قطاعات النقل البحري والجوي والبري بما يعكس تطلعات الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، مشددا على ضرورة الاستثمار في المقومات والمكتسبات التي تم تحقيقها، مع الاستفادة من تجارب دولة الإمارات الناجحة في شتى المجالات.

حضر اللقاء، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي الوزير لشؤون النقل البحري، والشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال البحرينية، والسيد بدر هود المحمود وكيل الوزارة البحريني لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

المصدر: وام
البحرين
البنية التحتية
الإمارات
قطاع النقل
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