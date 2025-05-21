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علوم الدار

محمد بن راشد: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الأقرب إلى القلب

محمد بن راشد: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الأقرب إلى القلب
21 مايو 2025 11:41

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابه على منصة "إكس": أن "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم … الأقرب إلى القلب .. والأقرب إلى الرب .. كتاب الله .. أعظم رسائل السماء للبشر .. وأقرب طرق البشر لأبواب السماء .. ٢٨ عاماً نكرم فيها حفظة الكتاب المجيد.. ليحفظنا الله .. ويرحمنا الله .. ويرفعنا الله .. واليوم نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم عبر http://quran.gov.ae ".


 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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