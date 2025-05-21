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صقر غباش يترأس وفد "الوطني" في مؤتمر نيفسكي للبيئة بسانت بطرسبرغ

صقر غباش يترأس وفد "الوطني" في مؤتمر نيفسكي للبيئة بسانت بطرسبرغ
21 مايو 2025 14:24

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة، التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، يومي 22 و23 مايو 2025 تحت شعار "كوكب الأرض: التعايش بتناغم مع الطبيعة"، بتنظيم مجلس الاتحاد الأعلى في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومشاركة وحضور رؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية وممثلي منظمات دولية وبيئية، ومؤسسات تعليمية وبحثية.

ويضم وفد المجلس، سعادة كل من الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ، ومحمد عيسى الكشف ، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وسيشارك معالي صقر غباش في المؤتمر بإلقاء كلمة، يؤكد خلالها حرص المجلس الوطني الاتحادي على دعم الجهود البرلمانية البيئية الدولية، انطلاقًا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البيئة، وجهودها في تحقيق الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات البيئية.

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كما سيشارك أعضاء الوفد في جلسات المؤتمر التي ستناقش عددا من القضايا البيئية الملحة، من أبرزها؛ الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ، وتطوير الاقتصاد الدائري، وتطبيق الحلول منخفضة الكربون، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من أجل الطبيعة، ودور الشباب والمرأة في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق الرفاه البيئي.

يذكر أن مؤتمر نيفسكي للبيئة، يعد منصة رائدة للتعاون البرلماني والحكومي في مجال البيئة، ويُعقد بانتظام كل عامين منذ عام 2008 في قصر تافريتشيسكي بمدينة سانت بطرسبرغ، المقر الرئيسي للجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ويجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار الدوليين، لمناقشة التحديات البيئية، واستعراض الحلول المبتكرة، كما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في الشأن البيئي، وفي تطوير سياسات بيئية فعالة تدعم أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: وام
البيئة
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
سانت بطرسبرغ
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