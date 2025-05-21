شرطة أبوظبي تؤكد حرصها على تعزيز قدرات مجندي الخدمة الوطنية

زار العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الدفعة الــ22 من مجندي الخدمة الوطنية الملتحقين في دورة التدريب التخصصي في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واستعرض العميد العامري، خلال لقائه المجندين، بحضور العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، أبرز القيم المؤسسية لشرطة أبوظبي، واهتمامها بالريادة والابتكار، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط والمواطنة الإيجابية في خدمة الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز قدرات وكفاءة أبناء الوطن وبناء الشخصية والسلوك المنضبط، وحرصها على توفير أفضل مستويات التدريب والتعليم والرعاية للمجندين بما يؤهلهم لتحقيق النجاح والتميز في مهامهم المستقبلة، مشيدًا بجهود الطاقم التدريبي في إدارة التأهيل الشرطي، وبمستويات التدريب والتأهيل التي تقدم للمجندين لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم العسكرية في المجالات الأمنية.

وقدم المجندون عرضاً لمهاراتهم وما اكتسبوه في التدريبات العملية من فنون الانضباط والجاهزية، والمسؤولية الوطنية التي تعكس روح التفاني والعطاء لديهم من أجل خدمة الوطن.









