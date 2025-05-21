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"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات والمستلزمات الدوائية

"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات والمستلزمات الدوائية
21 مايو 2025 16:29

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

 

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد فلاح المنصوري، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

وناقشت اللجنة الموضوع، ضمن محاور: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.

 

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واعتمدت اللجنة تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي المعقودة بتاريخ 7 مايو الجاري.

 

 

 

 

 
 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الدواء
الإمارات
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