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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 مايو 2025 17:43

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها، جنوبية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:45، والمد الثاني عند الساعة 08:53، والجزر الأول عند الساعة 14:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:28.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 10:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

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المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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