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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى دمشق

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى دمشق
21 مايو 2025 19:08

أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق اعتباراً من 1 يونيو المقبل.
وستُشغل الناقلة رحلاتها يومياً إلى مطار دمشق الدولي انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي:" يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً ".
وأضاف: "تتمتع دمشق بأهمية ثقافية وتاريخية خاصة في المنطقة، ونحن فخورون بخدمة هذه المدينة مرة أخرى برحلة يومية مباشرة، مما يعكس التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التواصل والربط الاقليمي.
كانت دمشق إحدى أولى وجهات فلاي دبي، حيث بدأت رحلاتها منذ ما يقرب من 16 عاماً في يونيو 2009. ويأتي قرار فلاي دبي باستئناف رحلاتها إلى دمشق بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أبريل من هذا العام .
وقال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية و التجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعاونا مع الجهات المعنية لضمان استفاء جميع المعايير التشغيلية اللازمة قبل إعادة إطلاق رحلاتنا، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم ذروة السفر الصيفي".

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المصدر: وام
الإمارات
دمشق
فلاي دبي
سوريا
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