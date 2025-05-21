حمدان بن محمد يزور فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرت اليوم فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، في نسخته الرابعة والذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 700 جهة عارضة، واطلعت على الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تساهم في تطوير قاعدة صناعية متقدمة بالدولة وتُعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.. في الإمارات نصنع اليوم حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع ومبتكر يُدار بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على توظيف أحدث التقنيات العالمية.. ورسالتنا لجميع الشركاء من القطاع الخاص حول العالم.. استثمر في الإمارات.. اصنع في الإمارات.. وابتكر في الإمارات.. واحلم وحقق وتوسع عالمياً من الإمارات.. فهنا المستقبل».