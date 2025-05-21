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حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة حمد راشد النعيمي

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة حمد راشد النعيمي
21 مايو 2025 20:26

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له حمد راشد النعيمي، المستشار في الديوان الأميري بعجمان، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رافق صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

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المصدر: وام
الإمارات
حميد بن راشد النعيمي
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