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علوم الدار

نظمتها «تدوير».. ملتقى لتعزيز دور القادة الشباب في تحقيق الاستدامة

جانب من اللقاء (من المصدر)
22 مايو 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت مجموعة تدوير، النسخة الأولى من برنامجها «ملتقى الشباب»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في تعزيز الاستدامة في القطاعين العام والخاص، ودعم مساهماتهم الفاعلة في صياغة مبادرات عملية ومؤثرة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
وحضر الاجتماع الذي استضافه مجلس شباب مجموعة تدوير، أكثر من 50 مشاركاً، من بينهم 37 عضواً في مجلس الشباب في مؤسسات وشركات رائدة مثل أدنوك، ومبادلة، وهيئة البيئة - أبوظبي، و«طاقة»، ومجموعة «إن إم دي سي»، ومجلس شباب الإمارات، وموانئ أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وغيرها. 
وقال خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن تمكين الشباب في دولة الإمارات يُعد جزءاً أساسياً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تولي للاستثمار في طاقاتهم أهمية كبيرة في كل المجالات، ومن بينها الاستدامة، وذلك لإيمان الدولة المطلق بأن الشباب ليسوا فقط المستفيدين من نتائج السياسات البيئية، بل هم أيضاً المحركون الرئيسيون في صياغة تلك السياسات وتحويل التحديات البيئية إلى فرص ملموسة للأجيال القادمة».
جلسات نقاشية 
قال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس لجنة مجلس الشباب: «نحن في مجموعة تدوير نؤمن بأن الأجيال الشابة هم شركاء أساسيون في إحداث التغيير، فهم لا يمثلون فقط مستقبل الاستدامة، بل هم أيضاً الرواد الذين سيلعبون دوراً محورياً في خلق مستقبل أنظف وأكثر استدامة، ومن خلال هذه الفعاليات، نُجدد التزامنا بتمكين القادة الشباب، ودعمهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحاتنا في مجال الاقتصاد الدائري، وبصفتي رئيساً للجنة مجلس الشباب، أفخر بدعم المنصات التي تبرز أصواتهم وتستثمر طاقتهم وأفكارهم».
وعُقدت خلال الاجتماع، عدة جلسات نقاشية حضرها خبراء في مختلف المجالات.

تدوير
الشباب
الاستدامة
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