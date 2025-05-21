ورشتا عمل حول تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، يوم أمس الأول، ورشتي عمل بعنوان «ابتكارات باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد»، استهدفتا 22 طالباً من معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي في دبي.

وتندرج هذه المبادرة، ضمن سلسلة الورش التفاعلية التي تقدمها المؤسسة للجهات التعليمية الحكومية؛ بهدف إطلاع الطلبة على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع.

وقدمت الورشتان محتوى تدريبياً مبسطاً حول مفاهيم الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخداماتها في مجالات متعددة كالطب والهندسة والتصميم، مع التركيز على تحويل الأفكار المجردة إلى نماذج ملموسة باستخدام أدوات وتقنيات حديثة، كما أتيح للطلبة تصميم وتنفيذ مشاريع مصغرة بأنفسهم، مما عزز لديهم الشعور بالإنجاز، وربط التعلم النظري بالتطبيق العملي.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار: «نحن ملتزمون بدعم منظومة التعليم في الدولة، من خلال إدماج الطلبة في تجارب تعلم تفاعلية تحفز عقولهم، وتفتح أمامهم آفاق التفكير الابتكاري، إذ تشكل ورش الطباعة ثلاثية الأبعاد مثالاً حياً على دور التعلم العملي في غرس مهارات المستقبل، وتمكين الطلبة من استكشاف إمكاناتهم بطرق جديدة وملهمة».

جسور معرفية

تأتي هذه الورش، ضمن برنامج المؤسسة الرامي إلى بناء جسور معرفية بين المؤسسات التعليمية ومجالات التكنولوجيا الحديثة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.