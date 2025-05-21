بدء التقييم النهائي للمشاركين في «عون للخدمة المجتمعية»

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت مرحلة التقييم النهائية لجائزة «عون للخدمة المجتمعية»، على مستوى الدولة، والتي تناولت في دورتها الـ13عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية، التي تخدم شرائح مهمة، مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتتنافس المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعات في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تبني المبادرات التي تسهم في تعزيزها. وتأتي أهمية الجائزة في تعزيزها لجانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، وتعتبر إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية.

وفي مركز الشارقة، أقيمت فعاليات تحكيم الجائزة على مستوى الدولة، بمشاركة فرق طلابية من مختلف إمارات الدولة، حيث تنافست الفرق من خلال مشاريع ومبادرات مجتمعية تخدم فئات متنوعة في المجتمع. وأشرفت لجنة تحكيم مختصة على تقييم المشاريع بناء على معايير دقيقة تشمل الأثر، الابتكار، والاستدامة، بما يغرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الأطفال والشباب. وتسهم جائزة عون في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلاب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، وتحقيق أهداف ومبادئ الاستدامة في العمل الإنساني. وفي كل عام تكتسب الجائزة سمعة وشهرة أكبر، وتتسع دائرة المشاركة في فعالياتها من قبل المدارس والطلاب.

مشاركات

شهدت الجائزة العام الماضي مشاركة 298 مؤسسة تعليمية، وبلغ عدد أفراد فريق الهلال الطلابي على مستوى الدولة 94 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية، التي شكلت فرق الهلال الطلابي 338 مؤسسة.

وبلغ عدد الفعاليات والمبادرات المجتمعية، التي تم تنفيذها خلال الدورة السابقة من الجائزة، 3 آلاف و765 فعالية، وبلغت الساعات التطوعية المنفذة في هذا الصدد أكثر من 300 ألف ساعة.