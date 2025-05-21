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سعود بن صقر وراشد المعلا وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الجابر والسويدي

سعود بن صقر القاسمي ومحمد بن سعود لدى حضورهما أفراح الجابر والسويدي (الصور من وام)
22 مايو 2025 01:45

أبوظبي (وام)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد سلطان الجابر، بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن، إلى كريمة بطي راشد محمد السويدي. 

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مجلس مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد سلطان الجابر بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن على كريمة بطي راشد محمد السويدي، في مجلس مدينة خليفة بأبوظبي. 

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وقدم سموهما التهاني للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة. 
كما حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد سلطان الجابر، بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة بطي راشد محمد السويدي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.
كما حضر الحفل، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.  

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