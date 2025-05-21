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علوم الدار

تفاهم بين «أصدقاء مرضى السرطان» و«الإمارات الصحية»

تفاهم بين «أصدقاء مرضى السرطان» و«الإمارات الصحية»
22 مايو 2025 01:44

الشارقة (وام)

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وقَّعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان، وتوفير الدعم المادي للمصابين به في دولة الإمارات، والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف العلاج المرتفعة.
وتعكس المذكرة، التي وقَّعتها كل من الدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التزام الطرفين تجاه المجتمع، إذ تُعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية شريكاً استراتيجياً للجمعية، حيث تعاون الجانبان في مشاريع توعية عدة حول السرطان. وتتيح هذه المذكرة توسيع آفاق الشراكة والتعاون، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الرؤية الوطنية للحد من انتشار مرض السرطان، والتخفيف من تداعياته على حياة المرضى.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن التعاون مع «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف الصحية للدولة انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ومئوية الإمارات 2071.

السرطان
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الشارقة
الإمارات
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
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