وفد «الأعمال الخيرية العالمية» ينفذ مشاريع خيرية في سوريا

عجمان (الاتحاد)

نفذ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في سوريا، شملت توزيع طرود غذائية، وكسوة عيد، وكراسي لأصحاب الهمم، كما تفقد الوفد احتياجات المناطق المتضررة من الحرب كصيانة الآبار، وترميم المساجد ومشاريع الطاقة الشمسية، وذلك في مدن ريف دمشق، حمص، درعا، وحماة.

ترأس الوفد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لـ«الهيئة»، فيما زار سفارة دولة الإمارات في دمشق، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور خالد الخاجة أن الزيارة تأتي في إطار حرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعم الأشقاء في سوريا، وتقديم المساعدات النوعية التي تسهم في تحسين حياة الأيتام والمرضى والمصابين والأسر المتعففة، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على توجيهاته الدائمة بتوسيع مساحات العطاء، وإلى سفارة الإمارات في دمشق، وإلى المحسنين والمحسنات كافة الذين وضعوا ثقتهم بـ«الهيئة» ومبادراتها.