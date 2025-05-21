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ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الكتبي في أبوظبي

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الكتبي في أبوظبي
22 مايو 2025 00:02

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من محمد عبدالله مهير محيان الكتبي إلى كريمة خالد بن لاحج الحلامي الكتبي، وخليفة عبدالله مهير محيان الكتبي إلى كريمة سلطان سالم المسافري الكتبي، ومحمد راشد محمد بو الظلوع الكتبي إلى كريمة خليفة راشد محيان الكتبي.
وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.
حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين.

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المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
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