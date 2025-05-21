الإعلان عن الفائزين في «تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن»

رأس الخيمة (وام)

نظم مستشفى رأس الخيمة حفلاً للإعلان عن الفائزين في النسخة الخامسة من تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

أقيم الحفل في مقر المستشفى، بحضور خالد عبدالله محمد الشحي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع الصحي والرعاة.

وسجلت نسخة هذا العام، مشاركة قياسية بلغت 24,289 مشاركاً من مختلف أنحاء الدولة، واستحوذت إمارة رأس الخيمة على 49 % من إجمالي المشاركات .

وقد توج الهندي أمريث راج المقيم في دبي «31 عاماً»، بلقب بطل الرجال بعد خسارته 45.7 كغم، فيما حصدت الباكستانية سبين غاتاي محمد يعقوب البالغة من العمر 42 عاماً والمقيمة أيضاً في دبي، لقب بطلة السيدات بعد فقدان 25 كغم.

وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن» يشهد تطوراً ملحوظاً ليس فقط من حيث عدد المشاركين، بل من حيث الأثر الاجتماعي المتنامي، والمشاركة القياسية هذا العام.