«الشارقة للاتصال الحكومي» تخصص فئتين للتنافس في التواصل الذكي

الشارقة (وام)

خصصت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورتها الـ12 جوائز للتنافس الإبداعي في التواصل الذكي ضمن فئتي «تحدي الجامعات» و«مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الابتكارات التكنولوجية والرقمية في مجال الاتصال الحكومي. وتستهدف فئة «تحدي الجامعات»، المسابقة الإبداعية التي تمتد لثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، طلبة جامعات دول الوطن العربي ومجلس التعاون الخليجي لتقديم مشاريع اتصالية مبتكرة.

ويشكل «مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي» المقرر تنظيمه بالتعاون مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بيئة إبداعية لتعزيز المهارات التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي للتركيز على إنتاج وإدارة المحتوى الحكومي والإعلامي باستخدام التقنيات الذكية.

وأكدت علياء بوغانم السويدي، مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص الجائزة على دعم التنافس الإبداعي في التواصل الذكي وتكريم أصحاب التجارب البارزة في الاتصال الرقمي، والتوظيف الفعال للتقنيات الحديثة في الاتصال التفاعلي مع الجمهور، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، التي باتت تشكل ركناً أساسياً في عمليات الاتصال الحكومي.

ولفتت إلى أن هذه الفئات تشجع طلبة الجامعات على الابتكار، وتدعم الأفكار البناءة والاستراتيجيات، مما يسهم في تعزيز جودة وفاعلية الاتصال الحكومي، كما تعزز من توسع الجائزة لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للمشاركة في الجائزة بما يخدم قطاع الاتصال الحكومي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

يذكر أن الجائزة تتضمن في نسختها الحالية 23 فئة مُقسمة على القطاعات الرئيسية، التي تضم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجوائز الفردية وجائزة التنافس الإبداعي في التواصل الذكي وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء. وتفتح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي باب التقديم على فئاتها المختلفة حتى 24 يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وتتيح الجائزة الاطلاع على التفاصيل والشروط والأحكام والمعايير كافة الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى طريقة التقديم، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة https://gca.sgmb.ae.