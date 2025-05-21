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سعود بن صقر وراشد المعلا يحضران أفراح الكتبي

حاكم رأس الخيمة لدى حضوره الحفل وإلى جانبه عبدالله مهير الكتبي (وام)
22 مايو 2025 01:44

أبوظبي (وام)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد عبدالله مهير الكتبي، وخليفة عبدالله مهير الكتبي، ومحمد راشد محمد الكتبي. وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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سعود بن صقر وراشد المعلا وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الجابر والسويدي

كما حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقيم  في مركز أرض المعارض بأبوظبي.
كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين. وبارك سمو ولي عهد أم القيوين للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

سعود بن صقر
راشد المعلا
أفراح الكتبي
رأس الخيمة
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