سعود بن صقر وراشد المعلا يحضران أفراح الكتبي

أبوظبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد عبدالله مهير الكتبي، وخليفة عبدالله مهير الكتبي، ومحمد راشد محمد الكتبي. وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز أرض المعارض بأبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين. وبارك سمو ولي عهد أم القيوين للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.