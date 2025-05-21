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نهيان بن مبارك يحضر حفل افتتاح سفارة أنتيغوا وباربودا

نهيان بن مبارك خلال حفل افتتاح السفارة (وام)
22 مايو 2025 01:44

أبوظبي (وام)

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أعلن معالي أيڤرلي بول تشيت غرين، وزير الشؤون الخارجية في انتيغوا بربودا، افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وجيلبرت باوستاني، سفير أنتيغوا بربودا لدى الدولة. وقال معالي وزير الخارجية في أنتيغوا بربودا في كلمة له، إن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي يؤكد أهمية تعزيز التمثيل الدبلوماسي لانتيغوا بربودا في دولة الإمارات لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
ومن جانبه، أكد جيلبرت باوستاني، سفير انتيغوا بربودا لدى الدولة، أن افتتاح مقر سفارة لبلاده في دولة الإمارات يشكل انطلاقة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ستقدم للسفارة ولكافة الكوادر العاملة فيها كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.
حضر الحفل الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، والشيخ سلطان بن فيصل القاسمي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

نهيان بن مبارك
أنتيغوا وباربودا
الإمارات
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